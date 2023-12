Prefeitura inicia revitalização da sede da Cooperlírios

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta semana a revitalização da sede da Cooperlírios (Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis), localizada no Jardim dos Lírios.

“Estamos reformando a Cooperlírios com o objetivo de melhorar a estrutura física e garantir um local mais digno para os trabalhadores da cooperativa”, diz o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da limpeza do espaço, a Sosu realizou a recomposição de massa asfáltica em pontos deteriorados do muro de arrimo, revitalizou os banheiros, substituindo porta e parte hidráulica, construindo muretas de contenção no depósito dos materiais, troca de iluminação interna e externa.

Além disso, foi construída uma mureta para a contenção de água de chuva e o reforço nas bases das estruturas metálicas do galpão. Nos próximos dias, a cooperativa também receberá o trabalho de pintura e as substituições dos três portões de acesso ao local.