Cachorro abandonado na chuva em Nova Odessa já tem um novo lar

O cachorro que foi abandonado por um casal durante uma noite chuvosa em Nova Odessa no último domingo já tem um novo lar.

Segundo a integrante do Projeto Cadeia Para Maus Tratos Priscila Peterlevitz, que intermediou a adoção, o animal já está com a nova família.

“É muito gratificante ver a mudança que conseguimos causar na vida desses animais. São inúmeros casos de abandono, é humanamente impossível acolher a todos, mas aqueles que conseguimos chegar até eles, é muito gratificante”, disse Priscila.

A mulher que aparece no vídeo abandonando o cão chegou a ir no Departamento de Bem Estar Animal de Nova Odessa atrás do cachorro. Ela foi, então, encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos e afirmou que foi obrigada pelo companheiro a participar do abandono. O homem ainda não foi localizado.

A família que adotou o cachorro escolheu não se pronunciar devido à repercussão do caso.