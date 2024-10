DAE vai interligar rede no Jardim Ipiranga na próxima terça-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai realizar, na próxima terça-feira (29), a interligação do trecho da rede de abastecimento instalado nesta semana no Jardim Ipiranga. As obras de interligação estarão concentradas na Rua Itamarati, onde foram executados aproximadamente 85 metros de extensão de rede de água, nas esquinas com as ruas Itapemirim e Ibirapuera.

Para realização do serviço, será necessária a interrupção do abastecimento e drenagem total do reservatório elevado do Centro de Reservação do Ipiranga (CR-5), além de parte do abastecimento do novo reservatório. A medida causará reflexo no abastecimento dos bairros Jardim Ipiranga, Vila Frezzarin, Horto Florestal Jacyra e adjacências.

“Iniciaremos o serviço às 7h30, com previsão de término por volta das 16h, caso não haja intercorrências. Retomaremos o abastecimento gradativamente após a conclusão da interligação”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.