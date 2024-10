Larissa Ladielly Borges Gomes, jovem de apenas 23 anos, foi diagnosticada com Ataxia Espinocerebelar do tipo 2 (SCA2/cidG11.2), uma doença neurológica rara e degenerativa que, até o momento, não possui cura. A condição causa tremores constantes, levando Larissa a passar a maior parte do tempo acamada, dependendo de equipamentos como cadeira de rodas, de banho e andador, além de outros itens essenciais recomendados por seu médico, para tentar manter a qualidade de vida.

Vânia Borges Tavares, mãe de Larissa, tem enfrentado dificuldades financeiras ao reduzir sua carga de trabalho para cuidar da filha integralmente. Com isso, a família organizou uma vaquinha online para arrecadar fundos e ajudar a custear o acompanhamento e as necessidades diárias de Larissa.

“Cada contribuição, por menor que seja, fará uma diferença imensa na vida da Larissa, trazendo o mínimo de conforto e dignidade no dia a dia dela,” compartilha a mãe.

Para quem desejar contribuir diretamente, além da vaquinha, a família também disponibilizou um PIX para doações.

Informações para contribuição:

Link da vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/usuario/larissa-ladielly-borges-gomes

Contato da família: (19) 99450-7058

PIX para doação direta: vantavares2019@gmail.com (em nome de Vânia Borges Tavares)

Instagram para contato: @ataxia_cerebelar @laraborges5

A família agradece qualquer apoio, seja por meio de doações ou compartilhando essa história para alcançar o maior número de pessoas.