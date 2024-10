A Chapa 2 situação, que vai disputar as eleições da OAB em Nova Odessa se apresenta aos leitores do NM a pedidos.

Abaixo as palavras do Dr José Reis, candidato a presidente

Desde quando comecei exercer à advocacia no ano de 2008, sempre procurei participar e ajudar os eventos da OAB Nova Odessa, pois sempre vi uma instituição forte na defesa da advocacia e da Cidadania.

Como diretor Tesoureiro percebi ainda mais a importância da defesa das prerrogativas do advogado, pois quando se ofende o advogado no exercício profissional, ofende diretamente o direito daquela pessoa que o advogado representa;

Vejo a importância de uma OAB inclusiva, um presidente acessível a todos e todas advogados(as) e aos cidadãos em geral;

Vejo a necessidade de um estudo continuado, o conhecimento transforma a vida do profissional e as pessoas que utilizam os seus serviços;

Então vejo com o objetivo fortalecimento da advocacia e consequentemente, inclusiva, acessível e unida em prol dos advogados, advogadas e da cidadania.

Por fim, eu José Reis de Souza, candidato à Presidência da OAB de Nova Odessa/SP, juntamente com nosso grupo, formado pela Vice-presidente, Dra. Ana Paula Constanzo, pela Secretária-Geral, Dra. Ana Caroline Ciríaco, pelo Secretário-Geral Adjunto, Dr. Miguel Carlos de Souza Galvão e pela minha Tesoureira, Dra. Osinete Aparecida dos Santos Cardoso, nos empenharemos a cumprir com excelência os deveres dessa nova gestão, observando-se a inclusão, experiencia e principalmente no fortalecimento da classe, e na defesa de nossas prerrogativas, dando continuidade ao excelente trabalho já realizado pela atual gestão, na presidência do Dr. Osmar Alves de Carvalho.