Suzano e Instituto Terroá fortalecem agricultura familiar em Americana e Limeira

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, comemora o avanço do projeto Co-Labora, desenvolvido em parceria com o Instituto Terroá. A iniciativa tem como objetivo a geração de trabalho e renda por meio do fortalecimento do empreendedorismo feminino e da agricultura familiar em quatro cidades do Estado de São Paulo: Itapetininga, Ribeirão Preto, Limeira e Americana. Aproximadamente 200 pessoas estão sendo beneficiadas diretamente neste projeto e a expectativa é que, após o término, as famílias participantes conquistem um incremento na renda de, no mínimo, 20%.

“Esse projeto reflete o compromisso da Suzano em promover ações positivas, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e com a redução das desigualdades sociais nas regiões onde atua. O Co-Labora está fomentando o empreendedorismo feminino e a agricultura familiar, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas e ajudando na melhoria da qualidade de vida, em especial de mulheres. Isso vem ao encontro de um dos nossos direcionadores de cultura, que diz que ‘Só é bom para nós, se for bom para o mundo'”, destacou André Becher, gerente de Sustentabilidade da Suzano.

O projeto Co-Labora está conectado aos Compromissos para Renovar a Vida, estabelecidos pela Suzano, que tem como uma das metas ajudar a retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas suas áreas de atuação até 2030. A iniciativa, que começou em março e segue até o início de 2025, atualmente está na fase de assessorias e consultorias, realizadas em grupo ou de forma individual. O objetivo é fortalecer os empreendimentos e promover a melhoria dos negócios de maneira geral.

De acordo com Patrícia Lacerenza, gestora de projetos do Instituto Terroá, com o diagnóstico realizado nas etapas anteriores, foi possível identificar as necessidades reais de cada empreendimento, permitindo que nesta fase fossem contratadas consultorias especializadas para agregar valor aos produtos e serviços comercializados pelos(as) beneficiários(as).

“Esta etapa de assessorias ‘mão na massa’ permite um atendimento personalizado para cada grupo ou empreendedoras individuais, dando suporte para superar os desafios e buscar oportunidades de acordo com a realidade de cada empreendimento. Esta metodologia garante um acompanhamento mais efetivo rumo à sustentabilidade financeira das famílias envolvidas”, explicou.

Sobre o Instituto Terroá

O Instituto Terroá é uma organização comprometida com o desenvolvimento territorial sustentável e a inclusão social, tendo como uma de suas frentes de atuação o fortalecimento de uma economia sustentável e inclusiva, por meio de estratégias como a promoção da economia solidária e do empreendedorismo. Atuando principalmente no fortalecimento de comunidades vulneráveis, o Instituto oferece incubação, formação, assessoria, mentoria e apoio a empreendedores. Suas iniciativas buscam gerar impacto positivo nas áreas de educação e juventudes, geração de renda e desenvolvimento comunitário, contribuindo para a autonomia e sustentabilidade dos projetos apoiados. Por meio de parcerias estratégicas, o Terroá promove a inovação social e o fortalecimento de redes locais, impulsionando a transformação social e econômica. Para mais informações, acesse: www.institutoterroa.org.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br