Jardim Botânico terá programação especial de aniversário neste sábado

O Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel” completa 17 anos neste final de semana com uma programação especial para receber os visitantes no sábado (26), das 8h às 11h. Entre as ações programadas, haverá café da manhã, feira de artesanato Ameriart, apresentação do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana), atividades de educação ambiental e aferição de pressão. A entrada é gratuita.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destaca a importância do Jardim Botânico para Americana. “O espaço é muito importante para a cidade e para o meio ambiente, abrigando cerca de sete mil espécies nativas de árvores. A população tem muito carinho pelo Botânico e reconhece a função primordial da área para a preservação do clima, da fauna e flora”, diz Fábio.

Mais notícias da cidade e região

O Jardim Botânico, inaugurado em 27 de outubro de 2007, ocupa uma área de 100 mil metros quadrados, integrando o complexo formado pelo Parque Ecológico, Viveiro Municipal e Observatório Municipal.

Na área do Jardim Botânico também se encontra a nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. O local tem pista de exercícios numa extensão de 1,2 mil metros e academia ao ar livre. Funciona todos os dias, das 6h às 20h, com entrada gratuita. O endereço é Rua Abrahim Abraham, nº 400 – Parque Residencial Nardini.

Confira a programação completa preparada para o aniversário do Jardim Botânico:

– Ameriart (venda de produtos artesanais)

– iSport Academia (atividades físicas)

– GAMA (apresentação de agentes “K-9” do Canil)

– Mesa com café da manhã

– Aferição de pressão arterial e glicemia – Secretaria de Saúde

– Distribuição de materiais educativos

– Distribuição de mudas e sementes

– Brinquedoteca com objetos “brinquedos” construídos com reaproveitamento de resíduos

– Oficina de desenhos ambientais

– Doação de mudas de espécie arbórea, sementes e hortaliças

– Distribuição de água – DAE

– Orientações sobre controle de carrapato e escorpião e prevenção à dengue – UVISA

Também será promovida visita guiada no espaço. As inscrições podem ser feitas no local, das 9h às 10h. A duração da visita será de aproximadamente 40 minutos.