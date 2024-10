Gama prende quadrilha de Limeira que furtava motos em Americana

A Guarda Municipal de Americana (Gama) prendeu uma quadrilha de Limeira na noite desta quinta-feira. Foram 5 presos, com idades de 24 e 25 anos e um adolescente de 17, que praticavam furtos e acabaram identificados pelas câmeras da Muralha Digital.

Segundo a Gama, após o sistema de videomonitoramento emitir um alerta de passagem de um veículo que era utilizado para prática de furtos na cidade, equipes da Romu deram início ao Patrulhamento, momento em que avistaram o veículo da marca Citröen com quatro ocupantes e um quinto indivíduo acompanhando o veículo em uma motocicleta.

No momento da abordagem, o grupo tentou fugir, dando início ao acompanhamento. No cruzamento da Rua José de Alencar com Av. Campos Sales, os agentes fizeram o cerco ao grupo que jogou o veículo na direção da equipe. Os guardas revidaram com disparos que atingiram sem gravidade dois dos suspeitos.

Quatro homens foram detidos no local. O quinto homem, que estava em numa motocicleta modelo Fazer furtada minutos antes em frente à Faculdade de Tecnologia (Fatec), também foi detido e a moto recuperada e devolvida à vítima.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi determinado a prisão dos quatro homens e a apreensão do adolescente.