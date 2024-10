A 3 dias da eleição, Henrique mantém 18% de frente em Sumaré

Faltando 3 dias para a eleição de 2o turno em Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos) mantém liderança de 18% de frente sobre Willian Souza (PT).

O levantamento agora mostra Henrique com 53,6% contra 35,8% do petista. Os dois variaram dentro da margem de erro com relação à pesquisa anterior. HP tinha 55% e Willian tinha 35% no levantamento do começo da semana.

Do dia 19 a 24 deste mês, o Instituto Veritá realizou nova pesquisa eleitoral apresentando o resultado que demonstra a força da dupla Henrique e André da Farmácia.

Com uma amostra de 810 eleitores e uma margem de erro de apenas 3,5 pontos percentuais, os dados mostram que 90,3% dos entrevistados já têm seu voto definido.

Essa credibilidade é respaldada pelo histórico do Instituto Veritá, que acertou os resultados do primeiro turno.

metodologia rigorosa e a experiência acumulada em mais de sete mil pesquisas em todo o Brasil garantem a veracidade dos números apresentados.

Dados da Pesquisa Veritá a 3 dias da eleição

– Registro: SP-04649/2024

– Abrangência: Sumaré

– Período: 19 a 24/10/2024

– Amostra: 810 eleitores

– Margem de erro: 3,5 pontos percentuais

– Realização: INSTITUTO VERITA LTDA – EPP

– Contratante: Iniciativa própria do Instituto – Público alvo: Eleitores do município pesquisado

– Fonte de dados: TSE 2024, CENSO 2022, PNAD e PNADC

– Metodologia: Pesquisa quantitativa que consiste na realização de entrevistas individuais, com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado.

