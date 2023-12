Shopping de Sumaré tem encontro de Carros Turbinados nesta quinta

O Shopping ParkCity Sumaré promove nesta quinta-feira, 7 de dezembro, o último Encontro de Carros Turbos e Aspirados do ano. O evento, em parceria com Preparados Drag Racing, é gratuito e será realizado das 19h às 22h.

Os apaixonados por velocidade e motores customizados terão oportunidade de apreciar diversas “máquinas”, além de interagir com outros fãs dessa paixão nacional. Os carros em exposição são de colecionadores da região.

“Aqui no Shopping ParkCity Sumaré, os amantes de carros turbinados poderão se reunir e curtir essa paixão em um ambiente confortável e seguro”, comenta Gisele Alvares, coordenadora do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

O encontro de fãs de carros turbinados e aspirados também é um momento de lazer voltado para as famílias, que poderão apreciar e conhecer mais sobre a paixão que transforma carros em máquinas potentes e cheias de estilo.

“O Encontro de Carros Turbos e Aspirados faz parte de uma programação eclética e constante que o Shopping ParkCity Sumaré proporciona aos clientes sempre com o objetivo de oferecer momentos inesquecíveis de entretenimento”, afirma Leila Dada, coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

LEIA TAMBÉM: Dono do shopping de Americana alvo de operação da PF

Serviço:

ENCONTRO DE CARROS TURBOS E ASPIRADOS

Quando: 7 de dezembro, quinta-feira

Horário: das 19h às 22h

Local: Shopping ParkCity Sumaré, no estacionamento da Avenida Rebouças.

Evento gratuito