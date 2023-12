Izabel Dias recebe Título de Cidadã Americanense

A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (6), no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, sessão solene para a entrega do título de cidadã americanense à senhora Izabel Cristina Macedo Dias, por relevantes serviços prestados ao município. A concessão da honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB).

Participaram da solenidade o vereador Juninho Dias, a vereadora Leonora Périco (PDT), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, os secretários municipais de esportes, Márcio Leal, e Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, além de convidados, amigos e familiares da homenageada.

Durante o uso da palavra, Juninho destacou o legado de Izabel para a cidade. “Me sinto lisonjeado por estar vivendo essa realidade e estar aqui entregando essa homenagem para essa mulher que, seja no esporte ou na área social, está sempre com olhos atentos e disposta a ajudar. Então nada mais justo do que deixar você marcada na história da nossa cidade”, disse.

“Temos que fazer homenagem com quem constrói junto coma a nossa cidade, e a Izabel fez e continua nesse processo de construção com maestria”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

A homenageada agradeceu a todos os vereadores pela honraria. “Sou do interior de São Paulo e vim muito nova para Americana, onde desenvolvi o meu trabalho, que foi algo que foi crescendo e escrevendo essa minha história. É uma grande felicidade receber o título de cidadão americanense”, discursou.

Biografia

IZABEL CRISTINA MACEDO DIAS

Nasceu na cidade de Oriente, interior de São Paulo, filha de Alvino e Izabel. Com 14 irmãos, sendo três adotados pela família, Bel Dias aprendeu no berço a importância da família e do amor.

Veio com a família para Americana aos três anos de idade, tendo crescido no Jardim Helena e firmado raízes com a cidade. Aos 17 anos iniciou os treinos no karatê, modalidade que tinha poucas mulheres adeptas.

Com o karatê, Bel viu sua vida ser transformada. Aos 20 anos casou-se com Paulo Dias, então seu professor, e dessa união nasceram Paulo Eduardo Dias Junior e Everton Dias, filhos que seguiram o caminho do esporte. O primogênito no karatê, assim como os pais, e o caçula se desenvolveu com a bola no pé.

Em sua carreira de atleta, Bel Dias foi uma mulher pioneira, tendo participado da primeira disputa feminina no Campeonato Paulista de Karatê e nos Jogos Regionais, compondo a primeira equipe de disputa feminina e representando a cidade de Americana. Desde então, já era uma representante da potência família Dias no Karatê.

Também representou Americana e o karatê em competições nacionais e internacionais, chegando ao Japão como representante do nosso país, enaltecendo mais uma vez a cidade de Americana. Aconselhada pelo marido, com treinamentos intensos, iniciou sua carreira de professora de karatê no quintal de sua casa, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, espaço que logo ficou pequeno, passando a dar aulas na praça central do bairro Antônio Zanaga. Com o passar do tempo, vendo a necessidade de melhoria nos treinamentos e no espaço das aulas, levou o Karatê para o Ginásio de Esportes do Zanaga, ampliando ainda mais o número de alunos atendidos.

Atleta e professora, Bel formou e forma grandes atletas para a seleção paulista e brasileira de karatê, tendo como sua maior conquista a criação de seus filhos junto do esporte, formando o caráter e a disciplina de dois grandes atletas. Atualmente é técnica da Seleção Paulista de karatê, posição que ocupa há mais de 20 anos, sendo grande responsável pelas conquistas de títulos do estado de São Paulo nas competições.

Além do esporte, Bel é um grande nome no desenvolvimento de ações sociais. Com um grande exemplo dentro de casa, seguiu os passos de sua mãe. Nos finais de ano, sua família fornecia refeições entre o Natal e o Ano Novo para famílias carentes, movimento que foi crescendo. Bel arrecadava doações, espelhando a todos a sua bondade e compromisso.

Com mais de 20 anos de trabalho pelo povo, Bel Dias uniu o esporte e solidariedade com a sua família e hoje é presidente do Instituto Jr Dias, entidade que atende gratuitamente centenas de pessoas, desde crianças até a melhor idade.

Dos eventos promovidos, o Jantar solidário que acontece entre os dias 25 e 30 de dezembro, é sua grande emoção e conquista, pois relembra toda a sua história de serviço prestado na cidade, principalmente na região do Zanaga.

