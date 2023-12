Rafael Beri e Rafael Torrada são homenageados na Câmara Municipal

Rafael Pinto de Oliveira, o Beri, e Rafael Camillo, o Torrada, receberam, nesta terça-feira, títulos na Câmara Municipal de Americana.

O projeto de decreto legislativo nº 49/2023, de autoria do vereador Juninho Dias (MDB), que concede medalha ‘Princesa Tecelã’ a Rafael Camilo Paes Dias, foi aprovado por dezenove votos favoráveis em discussão única. A medalha Princesa Tecelã é entregue a pessoas que, representando o município, tenham se destacado em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas.

Foi aprovado também, o projeto de decreto legislativo nº 51/2023, de autoria do vereador Juninho Dias, que concede medalha “Herbert de Souza – Betinho” a Rafael Pinto de Oliveira, foi aprovado por dezenove votos favoráveis em discussão única. Essa medalha é conferida àquelas pessoas que prestam serviços na área de ação social e mobilização popular.

Ainda, foi aprovado por dezenove votos favoráveis em discussão única os projetos de decreto legislativo nº 50/2023 e 52/2023, de autoria do vereador Juninho Dias, que concedem medalha “Zumbi dos Palmares” a Larissa Lara Rodrigues da Silva e ao Senhor Atanael Santos Motta Junior, pela atuação nos diversos setores da sociedade no combate à prática do racismo e em favor da cultura afro-brasileira.

As honrarias serão entregues em sessões solenes. As datas ainda serão marcadas.

