Filmes temáticos, como os de natal, por exemplo, têm sido cada vez mais assistidos e nessa época do ano, se torna uma verdadeira maratona, dividida entre os clássicos, como “Esqueceram de Mim” e “O Grinch”, até os lançamentos como “A Família Noel 3”, “Um Chamado Natalino” e o nacional “O Primeiro Natal do Mundo”, que estão entre os títulos fresquinhos para seu cardápio cinematográfico e devem se popularizar rapidamente entre os fãs da temática.

As produtoras têm investido em filmes do gênero, com títulos leves, alto-astral e trazem à tona o espírito natalino de união e paz. Além dos famosos filmes de férias, repletos de aventura e diversão. E algumas plataformas já estão com estreias quentinhas para ampliar a sua lista de filmes para esse ano:

Para assistir a toda essa divertida programação de férias e final de ano, via streaming, os ISPs podem contar com o serviço da MultTV e seu app, que oferece a possibilidade de contratação de mais de 150 canais, entre abertos e fechados, disponíveis nos principais provedores regionais, que recebem o sinal via compartilhamento de headend e streaming.

“Nós sabemos que durante esse período as pessoas procuram acessar diversos tipos de conteúdos, entre eles, os mais procurados são os filmes de natal, que transitam entre os atemporais e clássicos até os lançamentos. Oferecer condições para que nossos parceiros possam ofertar esse tipo de opção para seus clientes é um dos nossos maiores objetivos”, comenta Carolina Santos, diretora comercial da MultTV.

A MultTV une os benefícios do app de streaming de TV linear com a praticidade do conteúdo VOD (Vídeo on Demand), com mais de três mil títulos disponíveis, possibilitando que todo o conteúdo possa ser acessado de qualquer lugar e quando quiser, sem a restrição de um cabo.

“Com o crescimento do consumo de conteúdos via streaming pela população brasileira nos últimos anos, ampliamos nosso catálogo de VoD, que acabou se tornando um produto bastante robusto e com uma diversidade de gêneros e estilos para todos os gostos”, finaliza Carolina Straccia, diretora de marketing da MultTV.

Sobre a MultTV

A MultTV é uma empresa especializada em compartilhamento de headend e streaming, que busca viabilizar a oferta de TV por assinatura a custos acessíveis. A companhia, que opera desde 2015, tem um modelo de negócio único, atuando em parceria com a SES (empresa de satélites reconhecida mundialmente) e apoio da Associação NEO e de programadoras de TV.

