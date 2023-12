Farmacêutica tem 140 vagas em logística em Nova Odessa

O Grupo SC (farmacêutica) (Santa Cruz)/Panpharma/Oncoprod/SAR realiza nesta quarta e quinta-feira (06 e 07/12), no Paço Municipal de Nova Odessa, mais um processo seletivo para a contratação de novos colaboradores. Ao todo, as empresas do grupo na cidade oferecem desta vez 140 vagas, a maioria para a função de Auxiliar de Logística. O atendimento aos candidatos interessados é das 8h às 17h, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro. Todos devem comparecer munidos de currículo impresso, caneta, comprovante de endereço em Nova Odessa e documentos pessoais.

O Grupo Santa Cruz (farmacêutica) – especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal – é dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora (considerada a segunda maior distribuidora de medicamentos do Brasil) e Oncoprod/SAR. Inaugurado em 2023 e localizado em um galpão de aproximadamente 40 mil m², o complexo logístico do grupo em Nova Odessa já gerou centenas de empregos para moradores da cidade.

LEIA TAMBÉM: Região tem 3 das 10 cidades mais seguras do Estado. Nova Odessa se destaca

Terceira empresa do Grupo SC na cidade, a Santa Cruz iniciou as operações no último dia 02 de dezembro, já com 240 colaboradores. Em fevereiro, o Centro de Distribuição localizado no Jardim São Francisco, às margens da Via Anhanguera, entrou em operação com o estoque da Panpharma – a primeira empresa do grupo a funcionar em Nova Odessa. Em agosto, iniciou a operação com a Oncoprod/SAR. No total, a expectativa é chegar a 1.000 colaboradores nas três empresas ainda neste ano.

“O Grupo SC colocou sua terceira empresa em funcionamento no início deste mês, com 240 novos colaboradores. E abre processo seletivo para contratar mais 140 profissionais, principalmente da área de logística. É uma excelente oportunidade para os moradores de Nova Odessa”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi – ressaltando que o processo seletivo é nesta quarta e quinta-feira, das 8h às 17h, na Prefeitura de Nova Odessa, que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

“Nova Odessa é um lugar estratégico, tanto pela questão logística quanto de incentivos fiscais. Isso justifica o crescimento do parque industrial de nossa cidade. Estou muito feliz em saber que o Grupo SC coloca sua terceira empresa em funcionamento já no início de dezembro, com 240 novos colaboradores. É a maior empresa instalada na cidade em minha gestão, e isto é motivo de orgulho para mim”, comentou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).