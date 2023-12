Região tem 3 das 10 cidades mais seguras do Estado. Nova Odessa se destaca

A região tem 3 das 10 cidades mais seguras do Estado.

no Índice de Exposição aos Crimes Violentos Nova edição do (IECV) 2021/2022 do Instituto Sou da Paz. Nova Odessa se destacou no atual estudo ficando na 3a posição.

Capivari é hoje a cidade mais segura do Estado segundo o índice. Santa Bárbara ficou na sexta posição e Americana na oitava. Sumaré não aparece no top 10 do Estudo.

O índice calcula o impacto da população flutuante na violência das cidades litorâneas; crimes de natureza sexual cresceram em todo o estado de um ano para o outro.

A exposição aos crimes violentos piorou na maioria dos municípios do estado de São Paulo entre os anos de 2021 e 2022, revela a recém-lançada edição do Índice de Exposição aos Crimes Violentos (IECV), produzida pelo Instituto Sou da Paz. Embora haja piora em todos os subíndices que são considerados no cálculo final do IECV, chama a atenção a alta dos crimes de natureza sexual, que cresceram de forma uniforme em todo o estado.

Lançado pela primeira vez pelo Instituto Sou da Paz em 2018, o IECV foi criado para facilitar uma avaliação que agregue várias dimensões da violência e da segurança pública no estado de São Paulo, analisando diferentes tendências criminais e permitindo uma comparação das estatísticas e do do nível de exposição da população a esses crimes entre cidades e distritos policiais ao longo do tempo.

“Esse dado pode possibilitar que as prefeituras acendam a luz amarela para os casos dos crimes que estejam aumentando ou diminuindo, colocar na centralidade da política municipal a questão da segurança, chamar o gestor para sua responsabilidade para pensar em ações que minimizem os crimes violentos”, avalia a diretora do Instituto Sou da Paz. “Tem várias medidas que o município pode tomar, como criar redes de apoio com a saúde, educação, assistência social e outras áreas também, mas sempre em parceria com a sociedade civil”, diz.

