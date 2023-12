Prefeitura de Americana inicia plantio de árvores na região do Portal

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai executar um projeto de arborização na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do portal de entrada da cidade. A ação tem início nesta terça-feira (5), com duração prevista de 30 dias.

O plantio realizado nos canteiros da avenida está alinhado à criação de um novo bosque na região do Jardim Boer, composto por mais de 500 mudas de árvores, segundo o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira. Ele destaca que a ação vai proporcionar uma readequação das espécies arbóreas na extensão da avenida.

“O projeto de arborização urbana na extensão da Avenida Antônio Pinto Duarte é uma continuidade do trabalho de remodelação viária, entregue à população em agosto. Vamos promover o plantio de sibipirunas, palmeiras-imperiais e ipês-brancos para complementar o projeto original da avenida”, explica Fábio.

As mudas atualmente plantadas e que não são apropriadas para o local serão removidas e replantadas em uma área no Jardim Boer. “Muitas mudas são impróprias para a avenida, porque necessitam de mais espaço para o desenvolvimento das raízes e, futuramente, podem causar riscos de queda. É importante que o plantio sempre ocorra em local adequado. As equipes do Meio Ambiente, compostas por técnicos, engenheiros e agrônomos estarão empenhadas para viabilizar as mudanças da melhor forma possível, num tempo hábil para a execução do projeto e posterior manejo das mudas”, completa o secretário

A área do Jardim Boer que receberá as mudas está localizada no trecho entre as ruas Triunfo e Integridade.