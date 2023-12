Comércio de Americana inicia horário especial nesta quinta-feira

O comércio de Americana inicia o atendimento em horário especial de Natal nesta quinta-feira. As lojas ficarão abertas de segunda à sexta-feira, das 9 às 22 horas. Nos sábados, dias 9, 16 e 23, o atendimento será das 9 às 18 horas, e nos domingos, nos dias 10 e 17, as lojas funcionam das 9 às 15 horas.

Na véspera de Natal, dia 24, o atendimento acontece das 9 às 17 horas e no dia 26 de dezembro o funcionamento é das 9 às 18 horas. No dia 30, o comércio atende ao público no mesmo horário. No dia 31, as lojas ficam fechadas e o atendimento volta ao normal em 2 de janeiro, das 9 às 18 horas.