Michelle Bolsonaro vem a Sumaré dar apoio a Henrique

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro vai ser uma das estrelas do evento que marca o começo da reta final da campanha de Henrique do Paraíso (Republicanos) na disputa do 2o turno em Sumaré.

Ela vem esta quarta-feira pela manhã no Clube Recreativo de Sumaré junto com a senadora Damares Alves e o governador Tarcísio de Freitas- ambos dos mesmo partido de Henrique.

No próximo domingo, Sumaré realiza pela 1a vez eleição para 2o turno para prefeito. Estão na disputa Henrique e o vereador Willian Souza (PT). As mais recentes pesquisas indicam vantagem para Henrique.

Os dois eram da base do prefeito Luiz Dalben (PSD), mas foram escanteados na eleição. Nesta última semana, a família Dalben decidiu apoiar o vereador contra Henrique.

