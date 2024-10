Atletas de Americana conquistam título internacional de Jiu-Jitsu no Peru

No último fim de semana, Samuel Filho, de 12 anos, conquistou o título de campeão no campeonato ADCC Latino Americano, realizado em Lima, no Peru. O jovem atleta se destacou em uma competição de alto nível, resultado de sua intensa preparação. Seu pai e treinador, Samuel Costa, também obteve uma importante colocação, sagrando-se vice-campeão em sua categoria.

A vitória de pai e filho reforça a trajetória conjunta nos treinos e competições, além de consolidar um legado familiar no esporte. Agora, eles se preparam para o próximo desafio, que será realizado no dia 23 de novembro, em Balneário Camboriú.

A família agradeceu o apoio de todos que contribuíram para os treinos e para a realização da viagem. A academia Samuel Costa Brazilian Jiu-Jítsu, localizada no bairro Santa Maria, em Americana, tem se destacado no treinamento de atletas de alto rendimento. A instituição também mantém uma parceria com o Instituto Jr Dias, oferecendo bolsas integrais para jovens em situação de vulnerabilidade social.