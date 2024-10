Observação de Saturno é destaque no OMA a partir desta semana

O OMA (Observatório Municipal de Americana), administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana, abre as portas a partir desta semana especialmente para a observação de Saturno, o planeta dos anéis. As visitas são gratuitas e ocorrem às quartas e sextas-feiras a partir das 20h, divididas em até três grupos de 15 pessoas por noite. O agendamento deve ser feito com antecedência, pelo telefone: (19) 3408-4800.

Segundo o astrônomo e coordenador do OMA, Carlos H. A. Andrade, Saturno é o sexto planeta por ordem de distância ao Sol, localizado entre as órbitas de Júpiter e Urano. Em tamanho, é o segundo maior, depois de Júpiter, e um dos planetas gasosos do sistema.

“A posição desses anéis varia conforme seu deslocamento em torno do Sol, fazendo com que os anéis apareçam mais abertos ou mais fechados, dependendo de sua posição em relação à Terra. Em março de 2025, a previsão é de que os anéis fiquem completamente de perfil, o que tornará impossível sua observação. Por conta disso, é importante observá-lo o quanto antes, exceto nas semanas de Lua Cheia, quando o planeta é ofuscado pelo brilho do luar”, explica o astrônomo.

Andrade ressalta ainda que, depois de março de 2025, aos poucos os anéis voltarão a ser observados, mas só em meados de 2030 se mostrarão novamente em todo seu esplendor.

Durante a visita, o público também tem acesso a informações como sua órbita, satélites e movimentos de Saturno. Outros astros são também observados, desde constelações até estrelas duplas, nebulosas e aglomerados estelares.

“As visitas ao OMA sempre surpreendem. Os telescópios proporcionam visões belíssimas do céu, seus planetas e estrelas. Além da observação, o público participa de uma imersão em meio a tantas informações que são passadas”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O acesso ao Observatório pode ser feito pela entrada do Jardim Botânico, na Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini. Em caso de tempo nublado ou chuvoso, o agendamento é automaticamente cancelado e deve ser feito novamente.