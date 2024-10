2ª Feira Criativa de Americana já tem 33 expositores confirmados

Leia + sobre Famosos, artes e música

A 2ª Feira Criativa de Americana, que acontece no dia 9 de novembro, já conta com 33 expositores confirmados. Organizada pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, por meio do programa Futuro Certo, o evento tem o objetivo de expor e comercializar produtos confeccionados pelas alunas do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana) e por aquelas atendidas pelo programa.

Parte dessas alunas ingressaram nos cursos por meio do Futuro Certo, cujo foco é a inclusão produtiva e a geração de renda para as pessoas atendidas pelas duas secretarias. Quando se formam nos cursos profissionalizantes, os participantes têm a opção de encaminhar currículos para as vagas para as quais estão qualificadas ou empreender.

“Tendo em vista que o PAT já realiza a ponte entre a empresa e o candidato à vaga pretendida, tínhamos um gargalo a ser solucionado com aqueles que buscavam empreender. Foi então que surgiu a ideia de realizar uma feira para que essas pessoas pudessem se apresentar ao município como empreendedores e mostrar os seus produtos em algum evento”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Os visitantes poderão encontrar, entre os produtos comercializados, jogos americanos, docinhos de festa, biscoitos decorados, bolsas, moda infantil, masculina e feminina, almofadas, semijoias, entre outros presentes e lembrancinhas alusivos ao Natal e com mensagens de final de ano.

A 2ª Feira Criativa acontecerá no dia 9 de novembro, das 9h às 15h30, no Cuca, que fica na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP