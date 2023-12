Legião Urbana Cover no Teatro Lulu Benencase esta terça-feira

O rock nacional vai entrar em cena com o show da banda Legião Urbana

Cover do Brasil, nesta terça-feira (5), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria, das 9h às 17h, ou no site www.entravip.com.br, e custam entre R$ 30 e R$ 60.

A Legião Urbana Cover do Brasil está na estrada há 23 anos e é considerada o primeiro grupo do país a se destacar prestando tributo à Legião Urbana após a morte de Renato Russo (1960-1996). No repertório estão sucessos como “Faroeste Caboclo”, “Pais e Filhos”, “Será” e outros grandes clássicos.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Um show imperdível, que vai resgatar músicas que marcaram gerações e continuam vivas e fazem sucesso até hoje. Uma atração que une nostalgia, emociona e traz a energia e a sensibilidade de Renato Russo e seu grupo de volta”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A banda já percorreu vários estados brasileiros em sua trajetória, atraindo um público de mais de 1 milhão de pessoas. É formada por Beto Sanches (vocais), Joel Felippe (guitarra e violão), Teo Carvalho (teclados), Cristiano Cruz (contrabaixo) e Eder Eichembergue (bateria).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP