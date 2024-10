Americana já tem R$ 2,5 milhões para iniciar obras do Centro de Referência do Autismo

A Prefeitura de Americana recebeu nesta terça-feira (22) a confirmação da liberação de R$ 2,5 milhões para dar início à construção do Centro de Referência do Autismo, uma clínica-escola voltada ao atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O valor representa metade dos R$ 5 milhões previstos para o projeto de 1.773,69 m², que será executado em um terreno da Prefeitura, no bairro Parque Novo Mundo.

Os recursos serão destinados por meio de emenda parlamentar da deputada federal Renata Abreu, intermediada pelo vereador Leco Soares. O projeto arquitetônico já está concluído. Resta apenas a conclusão dos projetos hidráulico e elétrico para abertura da licitação.

“É com muita alegria que recebemos a informação de que parte desse recurso já foi liberada, uma grande conquista para Americana. Estamos tratando essa questão com o carinho e o cuidado que ela merece, pois sabemos o quanto irá fazer a diferença na vida de tantas pessoas que convivem com esse transtorno”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Este centro já era uma proposta que vínhamos discutindo há tempos e que agora, com a confirmação da liberação dos recursos, está prestes a se tornar uma realidade. Vamos promover um espaço de referência aos moradores que precisam lidar com o autismo”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Estou muito feliz com esse empreendimento que será referência para o autismo em Americana. Os indivíduos com o transtorno terão o aprendizado, o cuidado e a atenção de profissionais especializados, o que irá beneficiar diversas famílias”, acrescentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Todos os trâmites necessários para o acesso aos recursos são realizados pela Secretaria de Gestão de Convênios.