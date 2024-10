O parque aquático Thermas de São Pedro e o São Pedro Thermas Resort estão com mais de 100 vagas de emprego abertas para a alta temporada. Os contratos são destinados às áreas de Alimentos e Bebidas e Atendimento e têm duração até o final da temporada de verão.

Para se candidatar a uma vaga, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo ou cursando, facilidade de comunicação, disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, incluindo aos finais de semana, e residir próximo à região. Não é necessário ter experiência, pois todos os contratados passarão por treinamento.

Como parte do processo seletivo, dia 31 de outubro será realizada uma triagem dedicada à contratação dos novos colaboradores. A seleção acontecerá no auditório da Secretaria de Educação da cidade, com apresentação das empresas do Complexo Thermas de São Pedro, seguida da rodada de triagens, segmentando os candidatos por áreas de interesse.

Os interessados devem entrar em contato previamente via WhatsApp (19 99682-1775) para confirmar presença na triagem. Na data, levar o currículo em arquivo para que possa ser compartilhado em um banco de currículos digital.

Serviço:

Triagem para vagas de emprego no Complexo Thermas

Data: 31 de outubro

Horário: das 8 às 20h

Local: Auditório da Secretaria de Educação (R. Maestro Benedito Quintino, 886 – Centro)

Programação:

– 08h às 12h30 – Atendimento

– 13h30 às 15h – A&B

– 15h às 17h – Diversos cargos

– 19h – Palestra juventude e mercado de trabalho