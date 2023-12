Torcida do Palmeiras marca local da festa em Americana

Vem festa pra torcida- Com 69 pontos, 20 vitórias e saldo de 31 gols, o Palmeiras viaja

para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro 2023 com um potencial de 99,92% para confirmar a conquista do título. Para perder o título, o Palmeiras precisaria ser derrotado pelo Cruzeiro e Atlético e Flamengo vencerem seus jogos, retirando um saldo de gols de 8 e 16, respectivamente.

A principal organizada do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde, com subsede em Americana, está convocando todos os palmeirenses da região para juntos assistirem o último jogo do campeonato. Com esse possível título da Sociedade Esportiva Palmeiras, o clube poderá ser “Dodecacampeão ou Duodecacampeão”, o palmeirense escolhe o que mais se encaixa com o 12º título somados na competição.

O local do encontro será na quarta-feira (6), com entrada gratuita, a partir das 19h00, nas dependências do Society Bela Vista, que fica na Avenida São Jerônimo, 914 em Americana. A organizada salienta que todos os palmeirenses são bem-vindos e que tragam fumaça verde, branca, pisca e tudo aquilo que o torcedor tem direito para torcer para o alviverde em um ambiente familiar com TV’s, telão, serviço de bar e alimentação.

Para outras informações através do Whatsapp 19 99586.6071 ou pela Facebook e Instagram da Mancha Verde Americana.

