Prefeitura de Sumaré promove 14ª Mostra e Venda de Orquídeas

A Secretaria de Sustentabilidade de Sumaré realizará a 14ª Mostra e Venda de Orquídeas de Sumaré entre os dias 15 e 17 de dezembro. O evento será no Orquidário Municipal, localizado na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 200, Jd. Primavera, das 8 às 17 horas.

O objetivo da mostra, que já entrou no calendário oficial de eventos de Sumaré, é divulgar o orquidário e promover o contato entre o público e os produtores de orquídeas da cidade e da região.

Recentemente, o orquidário passou por uma ampla reforma, promovida pela Prefeitura, com a pintura geral do prédio, manutenção da cobertura e adequações na estrutura que serve de apoio para a exposição das orquídeas, como mesas e prateleiras, além do replantio de alguns exemplares.

“A Mostra de Orquídeas é um evento tradicional realizado pela Prefeitura e é muito bom rever a população e pessoas de outras cidades prestigiando o Orquidário Sumaré, um espaço público pelo qual temos imenso carinho, onde podemos contemplar as mais lindas espécies de orquídeas, esta flor tão delicada que dá nome a nossa cidade, num ambiente muito agradável. Por isso, convidamos a todos para prestigiarem”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

