Brazil Game Awards 2023 apresenta premiados

Baldur’s Gate 3 foi eleito o Jogo do Ano de 2023 pelo Brazil Game Awards (BGA),

júri independente composto por sites de games, influenciadores e criadores de conteúdo. Além disso, o jogo desenvolvido e publicado pelo Larian Studios saiu vitorioso em outras duas categorias: Melhor RPG e Melhor Multiplayer.

Outros destaques incluem:

Pocket Bravery , desenvolvido pelo Statera Studio e publicado pela PQube, ficou com o prêmio de Jogo Brasileiro do Ano.

, desenvolvido pelo Statera Studio e publicado pela PQube, ficou com o prêmio de Jogo Brasileiro do Ano. Forza Motorsport , desenvolvido pelo Turn 10 e publicado pelo Xbox Game Studios, venceu em duas categorias: Melhor Jogo de Corrida e Melhor Jogo de Esporte.

, desenvolvido pelo Turn 10 e publicado pelo Xbox Game Studios, venceu em duas categorias: Melhor Jogo de Corrida e Melhor Jogo de Esporte. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, desenvolvido pela Nintendo EPD e publicado pela Nintendo, também venceu em duas categorias: Melhor Jogo de Ação e Aventura e Melhor Trilha Sonora.

Confira a lista completa de ganhadores:

Jogo do Ano

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Jogo Brasileiro do Ano

Pocket Bravery (Statera Studio/PQube)

Jogo Mais Aguardado – 2024

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Melhor Jogo Original

Hi-Fi RUSH (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Melhor Periférico/Hardware

ROG Ally (ASUS)

Melhor Jogo de Tiro

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt RED)

Melhor Jogo de Ação e Aventura

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Melhor Jogo de Luta

Street Fighter 6 (Capcom)

Melhor RPG

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Melhor Jogo de Corrida

Forza Motorsport (Turn 10/Xbox Game Studios)

Melhor Jogo de Esporte

Forza Motorsport (Turn 10/Xbox Game Studios)

Melhor Jogo de Estratégia

Pikmin 4 (Nintendo EPD/Nintendo)

Melhor Jogo para a Família

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

Melhor Jogo Mobile

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS (Applibot/Square Enix)

Melhor Multiplayer

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Melhor Trilha Sonora

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Melhor Estúdio

Larian Studios

Melhor Publisher

Capcom

Melhor Jogo Independente

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Melhor Dublagem em Português

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Melhor Equipe de eSport do Brasil

LOUD

Melhor atleta de eSports do Brasil

Gabriel “Fallen” Toledo de Alcântara Sguario (FURIA)

Melhor atleta feminina de eSports do Brasil

Julia “Jelly” Iris (LOUD Female)

Melhor Jogo de eSports

League of Legends (Riot Games)

