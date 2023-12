Talvez o outro nome mais confirmado para a eleição de 2024 em Americana,

Giovana Fortunato (PDT) deverá buscar ir para a disputa com amplo arco de apoios.

“Todos que se identificarem com nosso projeto serão bem-vindos . Estamos trabalhando juntos para ampliar ainda mais”, disse.

Em 2020, ela foi para a disputa com pequeno número de partidos- PDT, Rede e Patriota (que indicou o vice). Para o ano que vem, ela pode sair ‘de cara’ com até sete vereadores a apoiando.

O PT de Americana, que faz federação com PV e PCdoB, fechou questão adiantada e decidiu apoiar o nome de Giovana para a disputa contra o prefeito Chico Sardelli (sem partido).

Sardelli foi eleito em 2020 contra GF pelo PV, mas deixou o partido durante o segundo turno das eleições de 2022. O PV tem hoje três vereadores na Câmara de Americana (Thiago Martins, Vagner Rovina e Léo da Padaria). O apoio a Giovana pode fazer com que 1 ou 2 deles aceitem ficar no PV e disputar no time contrário ao do prefeito.

