O prefeito Chico Sardelli abriu oficialmente, na noite desta sexta-feira (1), a programação especial “EnCantos e Luzes de Natal” 2023, na Praça Comendador Müller, no Centro. Também foi inaugurada a decoração natalina montada no espaço. Cerca de 3 mil pessoas acompanharam a cerimônia.

Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, dos vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares, Marcos Caetano e Fernando da Farmácia, e do presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes.

“Americana tem tudo: saúde, educação, trabalho, mas também tem lazer e cultura, como estamos vendo essa noite. O povo está contente, trabalhamos muito para isso, e esperamos que a iluminação de Natal agrade a todos”, falou o prefeito Chico.

Uma contagem regressiva marcou a inauguração da iluminação de Natal. Logo depois, o público presente acompanhou a apresentação do Concerto da Orquestra de Câmara e Banda Acadêmica da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, e do Grupo Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”.

“Quero parabenizar a todos que trabalharam para dar esse presente para Americana, essas luzes, essa decoração linda, e também à ACIA, um parceiro da Prefeitura”, disse o vice Odir.

O evento contou ainda com a presença do Presépio Vivo da Casa do Conto e do Papai Noel da ACIA.

“A programação deste ano tem mais luzes e uma extensa lista de atrações para trazermos a magia do Natal à população. Planejamos tudo com muito carinho e convidamos todos para prestigiar as apresentações que teremos aqui”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“Esse evento traz um movimento para a região central, tanto para o comércio quanto para a praça. O Centro vem sendo revitalizado e gostaria de parabenizar o prefeito Chico e o vice Odir por todo o trabalho que estão fazendo para gerar emprego e renda”, afirmou o presidente da Acia, Marcelo Fernandes.

Também participaram da cerimônia de inauguração os secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, de Administração, Eduardo Flores, de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, e o presidente da Fusame (Fundação da Saúde de Americana), Fabio Beretta Rossi.

A decoração especial na Praça Comendador Müller conta com uma árvore de Natal em formato de Pinheiro, de dez metros de altura, com passagem interna para os visitantes, um boneco de neve de cinco metros de altura, também com passagem interna, e um túnel iluminado com dois anjos.

A Biblioteca Municipal está toda decorada, incluindo 44 “snowfalls” – iluminação que simula chuva de neve – e 400 lâmpadas de LED fixo, totalizando 24 cascatas. O prédio recebeu ainda outros enfeites natalinos, letreiro luminoso de Natal e uma figura em formato de um anjo com braços abertos. Dez refletores em frente à biblioteca, com controle de alteração de cores, proporcionam um espetáculo visual.

As luzes também enfeitam dez Palmeiras Imperiais e aproximadamente 80 árvores diversas da praça.

A decoração conta ainda com a Casinha do Papai Noel da ACIA.

Programação

Dois palcos serão usados para as apresentações de corais e outros espetáculos musicais. Um dos grandes momentos da programação será no dia 19 de dezembro, com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana com o espetáculo “Filmes e Games”. A atração traz a execução de trilhas sonoras famosas de grandes produções do cinema, da TV e dos jogos de videogames.

A programação prossegue até o dia 20, a partir das 19h30:

07/12 (quinta-feira)

– Fanfarra da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado. Cortejo do Calçadão até a Praça Comendador Müller

08/12 (sexta-feira)

– Coral Musipaz

– Cantor Sandro Livahck

13/12 (quarta-feira)

– Americana Jazz Big Band

14/12 (quinta-feira)

– Orquestra e Coral UMADAME

15/12 (sexta-feira)

– Coral Vozes Especiais – Janelas da Biblioteca

– Coral COMUNICANTO

– Cantor Allan Canon

19/12 (terça-feira)

– Orquestra Sinfônica de Americana: “Filmes e Games”

– Cerimônia de Premiação do Concurso de Decoração Natalina de Americana

– Presença do Presépio Vivo da Casa do Conto

20/12 (quarta-feira)

– Homenagem ao Jubileu de Ouro da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” – 50 anos

– Encerramento com Banda Municipal e Corais

– Presença do Presépio Vivo da Casa do Conto

Concurso de Decoração Natalina

A Prefeitura, em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), também abriu o Concurso de Decoração Natalina 2023. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até às 23h59 do dia 10 de dezembro, no banner da página principal do site www.americana.sp.gov.br. O regulamento também está disponível no endereço eletrônico.

