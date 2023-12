Um homem que ‘mocozava’ (escondia) droga

no registro de água se deu mal já na madrugada deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso aconteceu pouco depois da meia noite e meia e um homem foi detido. Os GMs passavam por lugar onde o tráfico ‘come solto’ e foram checar atividades incomuns.

Viram o homem em atitude estranha perto do registro de água e foram….

Leia abaixo a descrição pormenorizada feita pela Guarda Municipal APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis .🚨GCM Siloni .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Sernajoto

.📍DATA: 02/12/2023 .📍HORA: 00:40 .📍LOCAL: Rua Tanasildo Barbosa, 1491 – Jardim das Orquídeas

🛑 Tráfico de drogas

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado, conhecido ponto de tráfico de drogas, deparou com P.C.O.P. 26 anos mexendo em uma caixa (registro de água), momento que ao vizualizar a equipe tentou sair rapidamente, sendo prontamente abordado.

Realizada a busca pessoal foi localizado em sua bermuda R$ 52,00 em espécie, e, averiguado o referido registro foi logrado êxito em localizar 01 saco plástico contendo em seu interior 41 porções de maconha. Em diálogo confirmou a venda de drogas pelo local.

Diante do ocorrido foram lidos seus direitos constitucionais, e em seguida conduzido ao plantão policial onde após a autoridade tomar ciência dos fatos autuou P. pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art. 33 da lei 11.343/06, sendo os entorpecentes e dinheiro apreendidos, e o detido recolhido a cadeia pública municipal.

