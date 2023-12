Basquete feminino de Americana disputa final da ARB neste domingo

O basquete feminino de Americana disputa neste domingo (3), em casa, a grande final da Liga ARB, competição promovida pela Associação Regional de Basquete de Iracemápolis. A decisão será contra Hortolândia, a partir das 11h, no Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro.

O torneio contou com a participação de sete cidades (Americana, Araras, Hortolândia, Iracemápolis, Itupeva, Limeira e Rio Claro) e foi disputado no formato de turno e returno, com 12 rodadas ao todo. A equipe americanense terminou na 1ª colocação, com 8 vitórias e 4 derrotas, e conquistou a vantagem de jogar a final em casa.

“As meninas fizeram uma campanha muito boa e chegam bastante focadas para a disputa do título. Será uma partida de alto nível e nossa equipe está preparada para este desafio. Jogar em casa, principalmente uma decisão, é sempre especial, então contamos com o apoio da nossa torcida para buscar essa taça”, destaca o treinador Thiago Pereira.

Festival de encerramento do ano

Acontece também neste final de semana o festival de encerramento das atividades de 2023 das escolinhas de basquete, oferecidas com apoio da Secretaria de Esportes. O evento será no sábado (2), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha – Centro Cívico.

“Será um final de semana especial para o basquete americanense, com o festival das escolinhas e a nossa equipe feminina disputando o título de uma importante competição. Convidamos toda a população para prestigiar estes eventos e apoiar o nosso esporte, que mais uma vez se destaca na região”, afirma o secretário de Esportes, Marcio Leal.

