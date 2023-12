Teste da Urna 2023 está no Kwai

Com o início da 7ª edição do Teste Público de Segurança (TPS) da Urna, nesta segunda-feira (27), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma página dedicada ao tema dentro da plataforma digital de compartilhamento de vídeos Kwai.

O TPS, que segue até esta sexta-feira (1º), busca o aprimoramento da urna eletrônica e dos sistemas de votação e apuração. A nova página no Kwai fica disponível até sábado (2).

O Teste da Urna acontece desde 2009. Na edição deste ano, 36 investigadoras e investigadores vão executar, durante esta semana, 31 planos de teste nas urnas eletrônicas que serão usadas nas Eleições Municipais de 2024.

Serão submetidos à ação dos especialistas os modelos de urna 2020 e 2022, bem como os respectivos firmwares (programas que fazem tarefas de controle do hardware) e mídias eletrônicas. Também poderão ser testados o Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (Gedai-UE), o Software de Carga, o Software de Votação, o Sistema de Apuração e o Kit JE-Connect, entre outros sistemas previstos no artigo 2º do edital do evento.

Caso tenham êxito durante o Teste, as pessoas participantes voltam ao TSE em maio do ano que vem para verificar se eventuais achados encontrados foram devidamente solucionados antes do pleito do próximo ano.

