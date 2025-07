Um homem que estava começando o turno da noite no tráfico de drogas acabou sendo detido na noite deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. Ele ainda tinha bastante material e disse aos GMs que iria até a manhã do domingo na labuta.

O caso aconteceu no conjunto Roberto Romano por volta das 23h e um usuário/comprador também chegou a ser detido, mas depois liberado.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM José .🚨GCM Silva.🚨GCM Fernando

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Siloni .🚨GCM Sernajoto.🚨GCM Andrade

.📍DATA: 05/07/2025

.📍HORA: 22:40

.📍LOCAL: Rua Reverendo João Feliciano Pires, 105 – Conjunto Habitacional Roberto Romano

🛑 TRÁFICO DE DROGAS (turno da noite)

Durante o patrulhamento preventivo pelo local supracitado, conhecido ponto de venda de drogas, foi deparado com D.R.G. 37 anos com uma bolsa nas costas e uma pochete na cintura, junto de M.S.S. 28 anos

Ambos em meio a via pública, que, ao notarem a presença da viatura correram e pularam os fundos do bloco 105, e após o muro que o separa do bloco 60, sendo acompanhados e detidos em seu interior.

Realizada a busca pessoal em D. o qual portava a portava a bolsa, em seu inteiror havia grande quantidade de drogas, e dentro da pochete, certa quantia em dinheiro. Já com M. não havia ilícitos. Em diálogo D. informou que as drogas seriam para a venda para até o amanhecer, e o dinheiro proveniente da traficância.

Já M. alegou que estava de passagem, e que seria apenas usuário de drogas. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a ambos, sendo conduzidos ao plantão policial, onde após a autoridade tomar ciência dos fatos autuou D. pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art.33 da lei 11.343/06, ficando recolhido na cadeia municipal, sendo as drogas, dinheiro e celular apreendidos, e M. liberado.

Apreensão:

924 pipetas de cocaína (632g)

66 pedras de crack (16,6g)

21 porções de maconha (30,1g)

R$ 438,00 em espécie

01 Smartphone Motorola Moto G24

