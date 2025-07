O Palmeiras corre risco de perder três jogadores importante no segundo semestre da temporada, após a eliminação no Mundial de Clubes da Fifa. A intenção do clube é buscar reforços na janela de transferências.

Uma das baixas é o atacante Estêvão — vendido ao Chelsea-ING — que disputou seu último jogo pelo Verdão justamente na derrota para os Blues, na última sexta-feira (4), em que marcou um gol. Além dele, o Palmeiras perderá Paulinho por lesão, e Richard Ríos desperta forte interesse de clubes europeus.

Palmeiras e o DM

Paulinho fará uma nova cirurgia no retorno ao Brasil e corre risco de retornar somente na reta final da temporada, perdendo os próximos meses de disputa pelo Palmeiras.

O atacante ainda sofre com dores depois de realizar operação em dezembro de 2024, quando fez procedimento para corrigir uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.

Diante das perdas de Estêvão e Paulinho, o alviverde buscará a contratação de um atacante que atue pelos lados do campo. Um dos alvos é o paraguaio Ramón Sosa, do Nottingham Forest-ING.

