Parque de brinquedos infláveis é atração no Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré tem uma nova atração para divertir as crianças nestas férias. É o Parque Inflável, que está instalado na Alameda ParkCity e vai permanecer no empreendimento até o dia 14 de agosto. Com diversos tipos de brinquedos – em especial, o circuito Patrulha Canina e a atração Giro Radical -, o parque funciona todos os dias, das 12h às 22h – aos domingos e feriados, até as 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria localizada no próprio parque. Os bilhetes custam R$ 35,00 para 30 minutos (de segunda a quinta-feira) e R$ 40,00 (25 minutos, de sexta-feira a domingo). O público também pode optar pelo passaporte que dá direito a brincar à vontade. Em promoção válida de segunda a quinta-feira, o valor para o passaporte à vontade custa R$ 50,00 e de sexta-feira a domingo, o valor é de R$ 60,00.

Valores

As crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou Síndrome de Down pagam R$ 20,00 (para 25 minutos) ou R$ 35,00 para brincar à vontade (de sexta-feira a domingo). De segunda a quinta-feira, o valor é de R$ 17,50 para 30 minutos ou R$ 30,00 para brincar à vontade.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, ressalta que é importante que as crianças estejam acompanhadas por um responsável, maior de 18 anos.

“O Shopping ParkCity Sumaré é referência de entretenimento para as famílias, que encontram no empreendimento diversas opções para aproveitar as férias. O Parque Inflável chega para reforçar ainda mais as atrações e proporcionar momentos únicos aos pequenos e seus familiares”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Serviço:

Parque Inflável no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: até 14 de agosto.

Horário: das 12h às 22h.

Onde: Alameda ParkCity.

Bilheteria no local

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP