Com uma programação diversa e gratuita, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove atividades lúdicas e educativas para todas as idades, valorizando a infância, a neurodiversidade e a convivência comunitária.

Durante todo o mês de julho, a Biblioteca Infantil Myrella Rossi Mobilon será palco de uma intensa programação cultural promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Com foco no público infantil e nas famílias, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com a valorização da infância, o acolhimento à diversidade e o fortalecimento dos laços comunitários por meio da arte e da educação. Espetáculos teatrais, oficinas criativas e ações voltadas à inclusão compõem a agenda gratuita, pensada para proporcionar experiências significativas durante o período de férias escolares.

Com atividades na parte da manhã e da tarde, a programação foi pensada com carinho, propósito e responsabilidade. Dentre os destaques estão os espetáculos Pacati e Pacatá e Cidade Flor, as oficinas de Vivências e Práticas de Ginástica Artística, além das apresentações de O Mundinho da Rosa, obra protagonizada por uma criança autista. Completam a agenda encontros com Orientações Psicopedagógicas sobre Autismo, reforçando a importância do acolhimento e da informação sobre a neurodiversidade.

As ações acontecem na Biblioteca Infantil Myrella Rossi Mobilon, localizada na Avenida Rebouças, nº 3321, no Centro, que permanece aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Toda a programação é gratuita e aberta ao público, em um espaço pensado para ser ponto de encontro, escuta, descoberta e transformação.

“Nosso trabalho é feito com muito cuidado e com o olhar voltado para as pessoas. A Biblioteca Infantil é um lugar de afeto, de aprendizagem e de transformação. Essa programação de julho representa o que acreditamos: cultura acessível, inclusão verdadeira e ações que constroem esperança. Convidamos todas as famílias a participarem e viverem esse espaço conosco”, destaca Cecília Teixeira, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reafirma seu empenho em promover uma cultura acessível e transformadora, que valoriza as pessoas e constrói, dia após dia, um futuro melhor para todos.

Confira o cronograma completo de julho:

• 7/7 – O Mundinho da Rosa (Sofia – Cirase) – 10h e 13h30

• 8/7 – Vivências e Práticas de Ginástica Artística (Prof. Messias Godoi) – 10h e 13h30

• 9/7 – Feriado – Sem programação

• 10/7 – Pacati e Pacatá – 13h30 e 15h

• 11/7 – Cidade Flor – 10h e 13h30

• 14/7 – Cidade Flor – 10h e 13h30

• 15/7 – O Mundinho da Rosa – 10h e 13h30

• 16/7 – Orientações Psicopedagógicas sobre Autismo – 15h

• 17/7 – Vivências e Práticas de Ginástica Artística – 10h e 13h30

• 18/7 – Pacati e Pacatá – 13h30 e 15h

• 21/7 – Cidade Flor – 10h e 13h30

• 22/7 – O Mundinho da Rosa – 10h e 13h30

• 23/7 – Cidade Flor – 10h e 13h30

• 24/7 – Vivências e Práticas de Ginástica Artística – 10h e 13h30

• 25/7 – Pacati e Pacatá – 13h30 e 15h

• 28/7 – O Mundinho da Rosa – 10h e 13h30

• 29/7 – Cidade Flor – 10h e 13h30

Conheça as atividades:

* Pacati e Pacatá (Dalva e Isaías):

Um show musical infantil com covers da dupla que dá nome ao espetáculo. Com repertório leve e divertido, o objetivo é despertar a musicalidade nas crianças por meio de canções que encantam e ensinam.

* Cidade Flor (Carioca):

Uma envolvente apresentação de fantoches que, de forma lúdica, narra a origem do nome da cidade de Sumaré, conhecida como a “Cidade Orquídea”. A peça trabalha identidade local, imaginação e pertencimento.

* O Mundinho da Rosa (Sophia):

Em uma apresentação tocante e criativa, Sophia, uma menina autista de 10 anos, compartilha sua história através de uma narrativa artesanal inspirada no formato televisivo. O espetáculo trata do bullying e da superação com sensibilidade e autenticidade.

* Vivências e Práticas de Ginástica Artística (Prof. Messias Godoi):

Oficina prática que utiliza elementos da ginástica artística para promover o desenvolvimento motor, psicológico e social das crianças, sempre com abordagem lúdica e acolhedora.

* Orientações Psicopedagógicas sobre Autismo (Profª Maria Pessanha):

Encontros formativos voltados para pais e alunos, com orientações conduzidas por uma pedagoga e psicóloga. O objetivo é promover a compreensão do autismo, estimular o diálogo e fortalecer a inclusão no ambiente escolar e familiar.

* Atividades de Apoio Psicopedagógico (Érika Laureano – Cirase):

Momentos educativos pensados para crianças com dificuldades de aprendizagem. As orientações envolvem estratégias práticas que auxiliam no processo de desenvolvimento cognitivo e emocional, com acompanhamento especializado.

