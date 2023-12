Prefeito Chico antecipa 13º e aumenta valor da Cesta de Natal

A Prefeitura de Americana vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais para o dia 15 de dezembro, cinco dias antes do que a legislação trabalhista determina. A medida foi anunciada nesta terça-feira (5) pelo prefeito Chico Sardelli.

O salário de dezembro foi creditado também nesta terça, mantendo o expediente que foi adotado durante todo o ano de 2023, quando os vencimentos foram pagos sem atraso, além de creditados com antecedência sempre que possível.

“Isso é resultado da boa gestão dos recursos públicos, de uma administração que governa com os pés no chão e com transparência, e ainda uma forma de reconhecer a dedicação dos servidores durante todo o ano”, destacou Chico.

LEIA TAMBÉM: Comércio de Americana inicia horário especial nesta quinta-feira

O prefeito anunciou ainda que a cesta de Natal deste ano terá um aumento de 10%, passando de R$ 200 – valor pago no ano passado – para R$ 220.

O cronograma de pagamentos aos servidores neste final de ano é o seguinte:

– 5/12 – Pagamento do salário

– 15/12 – Pagamento da segunda parcela do 13º salário

– 20/12 – Pagamento do adiantamento do salário e liberação do crédito da cesta de Natal

– 27/12 – Liberação do vale-alimentação

“A boa saúde financeira do município permite que a gente se programe, pague as contas em dia e até faça o pagamento antecipado aos servidores”, completa a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.