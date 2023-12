Omar volta e já faz reuniões políticas

Depois do susto da semana passada, Omar Najar

voltou com tudo a atividade empresarial e política nos últimos dias. Ele recebeu o vereador Juninho Dias (MDB) esta sexta-feira em seu gabinete.

O vereador até gravou um vídeo na empresa comandada pelo ex-prefeito (2015-2020).

As dúvidas sobre a eventual candidatura de ON a um terceiro mandato aumentaram depois de sua internação e do susto. Ele precisou ser levado a SP no final de semana passado, mas poucos dias depois já estava na ativa.

