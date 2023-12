PT anuncia união com PDT na eleição para a prefeitura de Americana

O Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Americana, Eduardo Coienca, comunicou, no início desta semana, que o diretório local realizou a reunião que deliberou pela indicação de aliança com Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Maria Giovana Fortunato na disputa majoritária de 2024, que definirá o(a) novo(a) prefeito(a) do município até o fim de 2028.

Essa é a maior sinalização de aproximação dos dois partidos nas últimas décadas em Americana. Foi em 2000, após anos de embate entre Tebaldi e o PT, ambos se uniram durante o processo eleitoral. Deu certo; eles derrotaram a coligação de nove partidos de Chico Sardelli com 12,3 mil votos de vantagem.

Já em 2004, o PT lançou Mentor de Mello, que ficou em 3° (28,9 mil votos). Chico ampliou a capilaridade partidária, mas ficou em segundo, 7 mil votos atrás de Erich (PDT) que obteve 47 mil votos.

Em 2008, os rumos da política americanense sofreram outra mudança. Naquela ocasião, o PDT se junta ao grupo de Sardelli, que novamente apresentava o maior grupo partidário. O PT novamente estava no campo oposto do partido de Leonel Brizola. Na época, o meio político apostava em dois nomes: Omar Najar e Mentor. Diego foi a surpresa e Chico investiu muito. Em desfavor de Omar, um processo relacionado à arborização de sua fazenda em Águas da Prata, mesmo assim, sob o susto de não poder assumir o mandato, Najar obteve 24.608 votos, o que colapsou o reduto eleitoral central e obrigou os demais postulantes a injetar recursos nas periferias. Neste processo, o vice de Omar (Davi Ramos) foi crucial. Embarcou no time de Diego e trouxe uma infinidade de lideranças da região do Parque da Liberdade, Jd. Dos Lírios e Praia Azul, enfraquecendo Mentor nos territórios mais “lulistas” da cidade, justamente no período em que o atual presidente ostentava 83% de aprovação em seu segundo mandato. Diego De Nadai obteve 35.537 votos, 1.579 a mais que o 2° (Antônio Mentor). Ali, o PDT se despedia do Paço Javert.

Em 2012 o PDT indicou a vice de Omar. O PT lançava novamente Mentor, mas ambos terminaram em 2° e 3° respectivamente com 28,9 e 25,3 mil votos.

De novo em lados opostos, em 2014, durante a eleição suplementar, o PT manteve neutralidade, já que o MDB de Omar optou pela aliança com o PSDB, mesmo após um advogado ligado ao PT ter sido pedra fundamental no processo de cassação de Diego. O PDT, por sua vez, integrou a coligação vencedora.

Em 2016, o PDT lançou Erich Hetzl, que ficou em segundo lugar com 25 mil votos. O PT mais uma vez se mantinha imparcial.

Já nas eleições mais recentes, em 2020 o Partido dos Trabalhadores lançou a ex-líder do governo de Erich, Lurdinha Ginetti, mas ela ficou em 8° lugar com 1.476 votos, ao passo em que o PDT alçava Maria Giovana ao posto de segunda colocada, com 29.562 votos.

Essa possível união divulgada pelo PT já era esperada nos corredores da politica local, visto que o partido retomou o governo do país e estagnou as rusgas causadas pelos atritos entre Ciro Gomes e Lula ao indicar um pedetista como Ministro da Previdência.

Mesmo com a aliança dos partidos de esquerda (PT e PDT), o atual prefeito Chico Sardelli – que deve ir para o PL -, segue como favorito no cenário com pesquisas bastante satisfatórias.

