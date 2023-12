De acordo com o Pew Research Center, há cerca de 200 mil imigrantes brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Visando transformar esse cenário e ajudar as pessoas a conquistarem oportunidades de residir e trabalhar no país de maneira legal, a SG Global Group traz pela última vez em 2023, no dia 5 de dezembro, o maior evento itinerante do Brasil focado no tema a São Paulo: o On The Road.

Com quase 2 mil participantes e mais de 30 edições só este ano (sendo 5 na capital paulista), seu objetivo é levar dicas ao público que está dentro da faixa de 28 a 50 anos, possui ampla qualificação profissional e mais de cinco anos de experiência nas suas áreas de atuação. Para isso, são abordados três tópicos: o visto, explicando os principais tipos e desmistificando a parte burocrática para obter o Green Card; a carreira, levantando dados sobre o mercado e possibilidades de investimentos; e a vida pessoal, em que são discutidas as melhores formas de se ter um planejamento familiar e quais são os custos envolvidos para viver bem.

Segundo Alberto Buss, um dos sócios e Diretor Comercial da empresa, o evento é uma chance única para quem busca moradia permanente no exterior alcançar a sua meta. “É um prazer poder compartilhar informações seguras com quem possui o sonho de migrar para os Estados Unidos. Já morei lá e conheço bem as dores e inseguranças dessa jornada”, explica.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Roberto Spighel, outro sócio e CEO da companhia, reforça esse raciocínio, explicando que a ideia não é garantir o Green Card, mas sim mostrar os melhores caminhos para cada pessoa construir a sua própria história no País. “Residir no território norte-americano antes parecia um objetivo inalcançável, mas hoje é uma chance real de mudança de vida. Por isso, em 2024 planejamos levar mais edições do On The Road a todo o Brasil”, afirma.

Para garantir a participação no evento é cobrada uma taxa de reserva no valor de R$100,00, que poderá ser devolvida após a confirmação da presença. As inscrições podem ser realizadas por este link.

SERVIÇO

On The Road

Data: 5 de dezembro;

Horário: às 19h30;

Local: Renaissance São Paulo Hotel;

Endereço: Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista, São Paulo – SP;

Mais informações sobre a programação e inscrições estão disponíveis neste link.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP