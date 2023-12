Mulher de 70 anos dá à luz gêmeos: Entenda

Na quarta-feira (29), uma mulher de 70 anos, deu à luz gêmeos na Uganda.

Safina Namukwaya passou por um tratamento de fertilização in vitro, e é uma das mulheres mais velhas a ter filhos através do procedimento.

Em 2020, aos 67 anos, ela deu à luz uma menina, sendo esse o segundo parto de Safina em três anos. Até o momento, não se sabe se foi usado o óvulo de uma doadora ou se, quando mais nova, realizou o congelamento de óvulos.

“Na fertilização in vitro (FIV), podemos usar tanto o óvulo da paciente, quanto um de doação. Com isso, fertilizamos o óvulo com espermatozóides em laboratório e inserimos o embrião no útero da mulher. Esse é um dos grandes avanços da medicina reprodutiva, pois podemos proporcionar que, através de procedimentos como a FIV, o sonho da maternidade seja alcançado mesmo após a queda natural da fertilidade”, comenta Edson Borges Jr, Diretor Científico do Instituto Sapientiae – Centro de Estudos e Pesquisa em Reprodução Assistida – e Diretor Médico no FERTGROUP.

