Cantatas natalinas continuam em dezembro no Tivoli Shopping

As cantatas natalinas do Tivoli Shopping continuam na próxima semana e seguem até o dia 15 de dezembro. As apresentações são gratuitas e ocorrem na Praça de Alimentação.

O repertório das cantatas, composto por músicas sacras e clássicas natalinas, será apresentado por escolas e instituições da região. Na próxima quarta-feira, 06 de dezembro, a Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste e a Orquestra Filarmônica sobem aos palcos do empreendimento.

Já no dia 12, é a vez da apresentação da Fundação Romi. No dia 13 de dezembro, o Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria, voltado à inclusão das pessoas com deficiência, realizará uma apresentação. Em seguida, ocorrerá a cantata natalina do Colégio Único Cristão.

Para encerrar a programação, nos dias 14 e 15 de dezembro é a vez do Coral Infantil Luz e Vida e Colégio Mundo Encantado/Ethos.

“As apresentações são muito lindas. Anualmente, o Tivoli Shopping promove diversas atividades durante a época de Natal, e neste ano não seria diferente. Gostaria de agradecer as escolas e entidades que contribuem não só com o shopping, mas com toda a região, através de projetos importantes”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Pensando em alegrar ainda mais o Natal de diversas crianças, o Tivoli Shopping, em parceria com a FAM e a Unimed, está arrecadando brinquedos usados em bom estado, ou novos, que serão distribuídos às crianças carentes.

A campanha “Brincar faz bem para a saúde” segue até o dia 17 de dezembro. As doações podem ser feitas em três pontos de arrecadação:

Tivoli Shopping, ao lado do trono do Papai Noel (Entrada A, em frente ao Coco Bambu);

FAM, Avenida Joaquim Boer, 733 (Nicom);

Unimed Americana, Avenida Brasil, 555 (Sede Administrativa – Sustentabilidade)



Aniversário de Santa Bárbara d’Oeste

Nesta segunda-feira, dia 04, Santa Bárbara d’Oeste completa 205 anos. O Tivoli Shopping estará com funcionamento normal, das 10h às 22h. Os consumidores também poderão comprar pelo WhatsApp (19) 98113-4188, com a opção de retirar na loja ou receber seus presentes sem sair de casa.

SERVIÇO:

Cantatas Natalinas

Quando:

06 de dezembro – 19h – Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste

06 de dezembro – 20h – Orquestra Filarmônica de SBO

12 de dezembro – 19h30 – Fundação Romi

13 de dezembro – 19h – Vozes Especiais Pernas da Alegria

13 de dezembro – 20h – Colégio Único Cristão

14 de dezembro – 20h – Coral Infantil: Luz e Vida

15 de dezembro – 19h30 – Colégio Mundo Encantado/Ethos

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

Arrecadação de brinquedos

Quando: até dia 17/12

Local: Tivoli Shopping (em frente ao Coco Bambu), FAM (Nicom) e Unimed Americana (Sede administrativa)