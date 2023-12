Aberto ao público. Integra FAM discute diversidade na prática

Com o tema: “Mais do que saber, é preciso viver a diversidade”, a FAM – Faculdade de Americana realiza no próximo sábado, dia 2 de dezembro, das 9h00 às 12h00, a primeira edição do Integra FAM. O evento acontece nos espaços universitários, na sede da Instituição. Para participar do Integra, não é necessário fazer inscrição, basta acompanhar os horários das palestras e comparecer ao local. Saiba mais: info.fam.br/eventos/integrafam.

O Integra FAM é uma proposta das Práticas Pedagógicas com atividades de Extensão dos cursos de Letras e Pedagogia. As atividades começaram com exposição em escolas, fundações, associações sociais, espaços educativos de modo geral, com a temática da diversidade. Também houve avaliação pedagógica para crianças e adultos da comunidade em relação a conhecimentos em letramento e avaliação pedagógica para possíveis características de síndromes e transtornos. A finalização das propostas culminou com o IntegraFam, que reúne diferentes cursos com o mesmo propósito: discutir sobre a diversidade, vivenciando-a na prática.

O evento é aberto ao público, porém é pedido doação de alimentos e produtos de higiene na entrada. Temas como: Direitos Humanos e Diversidade; A diversidade nos recursos humanos; Reflexões sobre a diversidade e a vida contemporânea; Saúde Emocional; Diversidade, ética, respeito e Inteligência Artificial; entre muitos outros temas serão apresentados e discutidos em rodas de conversa.

Entre as propostas das ações realizadas estão a avaliação pedagógica para público externo – as crianças podem ser encaminhadas para serviços de reforço escolar no laboratório de Pedagogia/2024; jogos de Educação Física sobre diversidade, mini palestras de Direito, TI, RH, Pedagogia, Psicologia, Veterinária e Nutrição.

Com a vida agitada é preciso também saber relaxar, o curso de Fisioterapia ensinará exercícios para melhorar a saúde física e mental dos participantes. Nutrição tem um e-book para ajudar pessoas que tenham seletividade alimentar!

“A proposta é utilizar as nossas práticas para viver a diversidade, encontrando possibilidades para a promoção de uma vida melhor, em todas as suas instâncias, por isso a integração entre estudantes/professores/coordenadores de diversos cursos e a comunidade”, disse a coordenadora do curso de Pedagogia e Letras, Adriana Koide.

O evento envolve os cursos de Letras, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina Veterinária, Direito, Sistema de Informação, Ciência da Computação e Educação Física.

