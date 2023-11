FAM e Tivoli Shopping apresentam a exposição fotográfica “Olhares”

A FAM – Faculdade de Americana e o Tivoli Shopping apresentam, a partir do dia 29 de novembro, a exposição fotográfica “Olhares – a nossa região por uma nova perspectiva” com fotos aéreas do fotógrafo e publicitário americanense William Gregio. A exposição será realizada até o dia 3 de janeiro de 2024, no Tivoli Shopping.

Com imagens aéreas feitas através de um drone, William apresenta fotos do seu acervo pessoal das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Cenas do nosso cotidiano flagradas, por exemplo, na entrada principal de Americana, na piscina da Faculdade de Americana, na Usina Santa Bárbara, estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães/SBO, Praça dos Três Poderes de Nova Odessa/NO, além de lindas fotos noturnas e ao entardecer nas cidades citadas.

Em 2014, William iniciou sua trajetória na fotografia aérea ao reunir duas paixões, a fotografia e o drone, que hoje se tornou um parceiro inseparável do publicitário. Ele lembra que montou seu primeiro drone para suas fotos para uma visão totalmente nova. “Pra mim foi perfeito, pois aliei a paixão pela fotografia com o drone, que na época ainda era novidade para muitos no Brasil”, disse Gregio.

Ele ainda lembra que a paixão pelo que faz é um grande diferencial na sua carreira. “Já são 9 anos em que atuo na área de fotografia aérea com drone. Acredito que a formação, o conhecimento, a vivência e o amor por aquilo que você faz, são indispensáveis para um trabalho fotográfico profissional e diferenciado”, afirmou.

O Tivoli Shopping, que também foi fotografado em uma de suas ações, será o palco para a exposição. “Estamos honrados em receber esta exposição, que é uma celebração única dos destaques que moldaram nossa região e , claro, felizes em poder compartilhar um pouco da nossa própria história. Esta exposição é uma janela para memórias e reflete a riqueza cultural e as conquistas notáveis da nossa cidade e região”, disse a Coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Para Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM, a exposição promovida pela Instituição em parceria com o Tivoli, tem como objetivo enaltecer e mostrar quanto a nossa região é ainda mais bonita vista de cima. “Uma oportunidade de divulgar o trabalho do William Grégio e mostrar locais históricos e momentos marcantes da nossa região. A FAM sempre busca valorizar a nossa gente e dar a oportunidade para a comunidade participar de eventos culturais, como nossas exposições, oferecendo mais opções gratuitas para as famílias aos fins de semana. Lembrando também que temos muitos apaixonados por fotografias que vão curtir esta exposição”, disse.

Esta é a terceira edição das exposições promovidas pela Instituição. A primeira mostra foi realizada em maio de 2022 com o título: “Origens – por Manu Pivatti”, além da exposição das capas históricas do jornal O Liberal nos seus 70 anos, em fevereiro deste ano.

Mais notícias da cidade e região