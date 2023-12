Vídeo: Motorista revoltado tenta dar tapa no motoqueiro

Motorista se revolta, desce do carro para dar tapa

na cara de motoqueiro e o inesperado acontece.

Vai entender a inteligência de certos indivíduos. O cara sai do carro, da um tapa no capacete, entra na porrada e vai embora. Não dava para fazer essa conta antes e ser mais racional?

Eleita vice Miss Copa do Brasil atriz fatura alto com fotos sensuais

A modelo e agora atriz de TV, Simone Oliveira, acaba de conquistar seu primeiro título de beleza. No concurso Miss Copa do Brasil, ela representou a Chapecoense, seu time do coração, e chegou ao pódio como vice-campeã, superando outras 20 candidatas.

Nos últimos meses, a gata viu a sua vida mudar completamente. Se lançou nas plataformas sensuais, passou a faturar alto com os cliques ousados, estreou na televisão e encarou seu primeiro concurso, conquistando uma faixa inédita.

“Tudo mudou, estou na melhor fase e muito feliz com esse reconhecimento do concurso. Competi com mulheres lindas e poderosas, foi uma surpresa”, conta. “O maior desafio, além do Miss, foi estrear na televisão. Sempre sonhei com esse momento. Estou me desafiando, aprendendo muito. A TV me abriu portas, me fez decolar nas plataformas adultas também. Estou faturando R$ 50 mil por mês”, comemora.

Na TV, Simone é sedutora do Teste de Fidelidade, na RedeTV!. Antes, porém, ela gravou as famosas pegadinhas da emissora. Em cena, agora, ela tem a missão de jogar todo seu charme em cima dos homens e provocá-los. Até agora, nenhum marmanjo resistiu aos testes dela.

“Sinal que estou atuando bem (risos). Essa coisa de sensualizar e se jogar é comigo mesma. Sou exibicionista por natureza, gosto de atiçar os caras e de entrar nesse jogo de conquista. Tenho tesão em ser desejada, em ser cantada e isso mexe comigo em cena também”, confessa. “Mas ali é tudo profissional, mesmo alguns caras insistindo em me ver no off, depois das gravações”.

Com o título de Miss, Simone agora quer investir ainda mais na carreira artística. Para 2024, ela promete seguir na TV e posar para revista masculina. Também não pretende sair das plataformas sensuais. “É uma coisa que me completa. Ganho dinheiro sentindo prazer. É isso que quero”.

