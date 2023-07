Militante histórico do PT Americana, Eduardo Coienca foi

eleito o presidente do partido para os próximos anos. Foram precisos dois turnos para ele ser aclamado. O partido aprovou o voto secreto para a disputa da manhã deste domingo.

Filiado desde 1980 no partido, Coienca participou de sindicatos e greves no começo do partido.0 “Fui do sindicato dos bancários nos anos 198o”. Seu grupo apoio o deputado federal reeleito Alencar Santana- o mais votado do PT em Americana. Para estadual, o grupo esteve com o também reeleito Ênio Tato.

EC comemorou que já foram destinados mais de R$ 1 milhão desde o começo do ano para a cidade.

Final da eleição para do diretório de Americana.

Primeiro turno:

Eduardo. 07 votos.

Lurdinha. 08

Patrícia 05

Juliana. 01

Segundo turno:

Eduardo 12 votos

Lurdinha 09

Antes o diretório decidiu se o voto seria aberto ou secreto. A adoção do voto secreto foi aprovada por por 13 a 08.

