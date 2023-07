Palmeiras empata fora e cai na tabela

Antes favorito ao título, o Palmeiras segue tropeçando

no Campeonato Brasileiro. O time verde empatou com o Athletico PR fora de casa este domingo e viu os principais adversários vencerem seus jogos.

Os paulistas chegaram a abrir 2 a 0 ainda no primeiro, mas a reação dos paranaenses passou pelo craque Victor Roque, que deixou sua marca. Os palmeirenses reclamaram dos critérios da arbitragem. O Palmeiras teve um jogador expulso e o jovem Hendrick levou uma cotovelada e não houve punição máxima ao jogador rubro negro.

Melhor time da fase de grupos da Libertadores, o Verdão está vendo as chances de liderar o Brasileirão cada vez mais longe. No meio de semana tem a Copa do Brasil e no próximo final de semana o confronto com o outro favorito do principal torneio nacional. O time de Abel Ferreira encara o Flamengo.

