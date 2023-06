PT quer crescer com Lula e emendas

O PT de Americana deve fazer ações

nas próximas semanas para garantir que as emendas e verbas federais vindas pra cidade tenham o carimbo da legenda. Lula assumiu o governo em 1o de janeiro e logo encarou os ataques golpistas do 8 jan. Essa semana veio a boa notícia do crescimento do PIB.

Pelo menos dois deputados estão atuando mais fortemente na cidade. A deputada estadual Ana Perugini (foto) e o deputado federal Alencar Santana são os nomes referência dos filiados da cidade.

O partido tem discutido ações para vincular a imagem de Lula ao dinheiro que a prefeitura usa. Internamente, a leitura é que o governo Chico Sardelli (sem partido) se aproveite com os novos programas que devem ser retomados em breve.

A VOLTA– O governo Lula3 vai apostar na volta de 3 programas que foram muito fortes nos anos que o partido esteve à frente do país. O Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o Bolsa Família são apostas

