David De Gea - recordista do EPL

David De Gea é um dos melhores goleiros do EPL nos anos 2010-2020. Ele é mais conhecido pelos fãs por suas atuações com o “Manchester United”. A propósito, os jogos de aposta estão disponíveis no site 1xBet, que permitirá não só acompanhar o sucesso desta equipe, mas também ganhar com eles.

Como membro do “United”, De Gea estabeleceu muitas realizações dignas de nota. Ele venceu o EPL, além de ser reconhecido como o melhor goleiro do campeonato. Esta é uma prova clara de sua confiabilidade. A propósito, os jogos de aposta estão disponíveis no site da empresa 1xBet, onde todos os confrontos do mundo do EPL são cobertos.

Já em 2023 De Gea continuava a bater novos recordes. Assim, o espanhol se tornou o goleiro mais jovem a passar 400 partidas no EPL. O goleiro estabeleceu seu feito no confronto com “Leeds” em fevereiro de 2023. Naquela época, ele tinha 32 anos e 97 dias de idade.

O melhor presente para o espanhol foi a vitória de 2-0 “MU” sobre “Leeds”. A propósito, na seção http://www.br.1xBet.com/pt/line/football é fácil apostar em jogos envolvendo este clube.

Quanto a De Gea, há muito tempo ele tem sido um modelo de jogo confiável e confiante. Sim, David também às vezes também dispara errado, mas se ele tiver a coragem, é quase impossível quebrá-lo. Graças a isso, “MU” ganhou muitos pontos e troféus importantes. Apostar nos jogos da equipe, mesmo agora, é fácil em 1xBet. Todas suas oposições, não apenas no EPL, mas também em outros torneios, são cobertas aqui.

Os principais pontos fortes do goleiro espanhol (David de Gea)



De Gea se tornou o goleiro titular do “Manchester United” bem cedo. Isso aconteceu na temporada 2011/2012. Então o goleiro mal tinha 20 anos de idade, mas mesmo tão jovem ele conseguiu se tornar o principal pilar da defesa do time. A propósito, apostas de futebol ao vivo com site 1xBet ainda pode ser feita em todos os seus jogos. As previsões são tradicionalmente acompanhadas de boas probabilidades.

Voltando a De Gea e sua conquista, pode-se notar que o espanhol conseguiu escrever seu nome na história da EPL devido a:

Excelente reação. Houve muitos duelos, quando David salvou a “MU” dos gols falhados aparentemente inevitáveis. Sua brilhante reação permitiu salvar o time mesmo após chutes a queima-roupa. Sua capacidade de reduzir o ângulo de ataque. O goleiro colocou os atacantes em uma posição incômoda, o que tornou particularmente difícil acertá-lo. Confiança em suas próprias habilidades. O goleiro sempre teve o desejo de jogar e provar seu profissionalismo, mesmo depois de trechos ruins.

Assim, De Gea escreveu inequivocamente seu nome na história da “MU” e do EPL como um todo. A propósito, apostas de futebol ao vivo com site da empresa 1xBet fácil de fazer em todas as partidas deste campeonato. O calendário das oposições é bastante denso, o que lhe permitirá demonstrar regularmente seus conhecimentos e vencer. Os problemas de desistência não surgirão.