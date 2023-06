CPF irregular, multa e nome sujo

A declaração do imposto de renda pode ser um exercício de paciência para muitos brasileiros. Alguns recorrem a ajuda de familiares que possuem a expertise para fazer a declaração, e outros buscam o auxílio de profissionais, com a garantia do processo ser feito da maneira correta.

Com o fim do prazo estabelecido para que os cidadãos brasileiros realizem a declaração, surgem muitas dúvidas sobre possíveis punições para aqueles que não declararam seus ganhos no período estipulado. Segundo a Receita Federal, mais de 39 milhões de declarações foram recebidas pelo órgão este ano.

Especialista em Direito Tributário e sócio fundador da Wise Tax, empresa especializada em recuperação de tributos, Tarcísio Tamanini, explica que não declarar no prazo concedido pode render multa e punição. “Caso o cidadão atrase a declaração, pode receber uma multa por descumprimento de obrigação acessória, que não tem relação com o imposto devido ou valor a restituir. Contudo, se a Receita Federal encontrar algum valor que não foi pago de imposto, pode cobrar o mesmo, com adicional de multa e juros”, comenta.

O contribuinte que por algum motivo perdeu o prazo de declaração ainda pode realizar a partir de 1° de junho, pelo site da Receita Federal, ou no aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares e tablets, realizando em conjunto o pagamento da multa e juros referentes ao atraso.

“O trabalho da Receita Federal está cada vez mais automatizado, em razão da digitalização das informações prestadas a ela. Assim, o órgão está muito mais preparado para identificar os contribuintes que estariam obrigados a fazer a declaração, e não fizeram no prazo devido”, explica Tarcísio.

É importante lembrar que a declaração do imposto de renda é uma obrigação legal para os contribuintes, que se enquadram nos critérios estabelecidos pela Receita Federal, sendo essencial a atenção aos prazos e cumprimento da obrigação dentro do período estipulado.

Além disso, é recomendável manter todos os documentos e comprovantes necessários para a declaração em ordem, a fim de facilitar o processo e evitar possíveis erros ou inconsistências, isso inclui recibos de despesas médicas, comprovantes de rendimentos, informes de bancos e outras informações relevantes para a declaração.

“Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, é sempre aconselhável buscar orientação junto à Receita Federal, seja por meio do site oficial, telefone de atendimento, e presencialmente nas unidades de atendimento, além de consultar profissionais especializados para obter orientações específicas para a situação”, finaliza o especialista.

Sobre a Wise Tax

A Wise Tax é uma empresa especializada em recuperação de tributos. Trazendo resultados à empresa, e encontrando formas de economia de impostos e contribuições, a partir análises detalhadas dos documentos fiscais e contábeis com emprego de tecnologias e ferramentas desenvolvidas internamente, conjugadas a um estratégico conhecimento de Direito Tributário, com olhar atento às especificidades das operações.

Restituição do IR começa nesta quarta (31): já sabe o que vai fazer com o dinheiro?

A partir desta quarta-feira (31), a Receita Federal iniciará o processo de restituição do Imposto de Renda 2023 — também é a data limite para a entrega da declaração. Serão cinco lotes de pagamentos ao longo de 2023, organizados da seguinte forma: 1º lote em 31 de maio; 2º lote em 30 de junho; 3º lote em 31 de julho, 4º lote em 31 de agosto e 5º lote em 29 de setembro.

“É importante avaliar o momento e as necessidades para decidir o destino desse dinheiro, já que planejamento é o primeiro passo para manter uma saúde financeira que esteja de acordo com os seus objetivos, sem ultrapassar seus limites e gerar maiores dívidas“, ressalta Túlio Matos, sócio fundador da iCred , fintech sergipana criada no começo de 2022 para facilitar o acesso ao crédito e empréstimo pessoal.

Essa quantia extra pode ser um bom aliado para aquelas pessoas que estiverem endividadas e precisam equilibrar as contas. A dica do executivo é manter uma lista de prioridades de contas a serem quitadas e de novos planos, para se ter uma visão do todo e facilitar uma aplicação inteligente do dinheiro.

“É necessário estabelecer prioridades. Pagar o carro ou a reforma da casa? Quitar contas antigas ou fazer novos investimentos? É provável que existam diversas vontades, mas é fundamental analisar o que é mais urgente e importante para a família, levando em conta, principalmente, a saúde financeira”, aponta o sócio-fundador da iCred.

Aqui nosso canal no Instagram @novomomento